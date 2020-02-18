k_vladyslav

Lead Generation Expert

Lead generation Expert с 3-летним опытом работы (2 из них в сфере информационных технологий).

Надежный * ответственный * внимательный * коммуникабельный * целеустремленный * трудолюбивый * мотивированный * энергичный

Я приобрел солидный опыт в Lead research. Я хорошо знаком с обязанностями:

1. Анализ компаний с подробным объяснением их конкретной области работы, технологиях, целях и т. д.

2. Использование разных источников для поиска компаний (Xing, Crunchbase, Angel.co, Linkedin, Crunchbase и др.).

3. Выяснение деталей о ключевых людях в структурах этих компаний (генеральный директор, управляющий директор и т. д.).

4. Поиск электронной почты и телефонных номеров с помощью различных инструментов (RocketReach, Linkedin Sales Navigator, Hunter.io и т. д.).

5. Использование веб-инструментов для сбора данных.

6. Построение списка высококвалифицированных emails.