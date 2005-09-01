Дизайнер інтер’єру, графічнийдизайнер, візуалізатор, ретушер.

Дата народження:

17 квітня 1988 р. (27 років)

Контактна інформація:

м. Львів, пл. Соборна 5

тел. 0636299927

0964686989

e-mail: [email protected]

Портфоліо

http://freelancehunt.com/freelancer/ka3javka.html#portfolio

Мета

Застосовувати творчий потенціал та натхнення на практиці,

використовуючи набуті знання і навики.

Досвід роботи

Візуалізатор-дизайнер (практикант)

Липень-серпень 2009 р. (1 місяць)

ФОП "Комплекс" (Комп’ютерні технології)

Дизайнер-фрілансер з січня 2013

Дизайнер

Жовтень 2013 р. – травень 2014 р.

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Конкурси та виставки

Учасник огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних і художніх фахів вузів України в Харкові з 8 по 11 жовтня 2012 р.

Освіта

Вища

09.2005 - 01.2012

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут Архітектури.

Спеціальність - магістр дизайну (диплом із відзнакою)

Додаткова освіта

2009-2010 – успішно закінчила курс «Моделювання у 3D StudioMax + V-Ray»

Професійні навики

ПК на рівні користувача, інтернет, професійні графічні пакети: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, 3D Studio Max+V-Ray.

Володіння мовами

Українська — досконалий рівень

Російська — досконалий рівень

Англійська — розмовний рівень

Навики: дизайн, моделюваннята візуалізація 3dпроектів, ескізування, креслення та подача проекту від руки; живопис та

рисунок; обробка та ретуш фотографій; розробка логотипу та фірмового стилю.

Особисті якості

Комунікабельність,наполегливість, креативне мислення, відповідальність, енергійність, вміння

працювати в команді та досягати поставленої мети, здатність та бажання швидко

навчатись та працювати.

Обіцяю швидко та якісно виконувати роботу тазавжди бути на зв’язку!

Дякую за перегляд!