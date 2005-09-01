Дизайнер інтер’єру, графічнийдизайнер, візуалізатор, ретушер.
Дата народження:
17 квітня 1988 р. (27 років)
Контактна інформація:
м. Львів, пл. Соборна 5
тел. 0636299927
0964686989
e-mail: [email protected]
Портфоліо
http://freelancehunt.com/freelancer/ka3javka.html#portfolio
Мета
Застосовувати творчий потенціал та натхнення на практиці,
використовуючи набуті знання і навики.
Досвід роботи
Візуалізатор-дизайнер (практикант)
Липень-серпень 2009 р. (1 місяць)
ФОП "Комплекс" (Комп’ютерні технології)
Дизайнер-фрілансер з січня 2013
Дизайнер
Жовтень 2013 р. – травень 2014 р.
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Конкурси та виставки
Учасник огляд-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних і художніх фахів вузів України в Харкові з 8 по 11 жовтня 2012 р.
Освіта
Вища
09.2005 - 01.2012
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут Архітектури.
Спеціальність - магістр дизайну (диплом із відзнакою)
Додаткова освіта
2009-2010 – успішно закінчила курс «Моделювання у 3D StudioMax + V-Ray»
Професійні навики
ПК на рівні користувача, інтернет, професійні графічні пакети: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, 3D Studio Max+V-Ray.
Володіння мовами
Українська — досконалий рівень
Російська — досконалий рівень
Англійська — розмовний рівень
Навики: дизайн, моделюваннята візуалізація 3dпроектів, ескізування, креслення та подача проекту від руки; живопис та
рисунок; обробка та ретуш фотографій; розробка логотипу та фірмового стилю.
Особисті якості
Комунікабельність,наполегливість, креативне мислення, відповідальність, енергійність, вміння
працювати в команді та досягати поставленої мети, здатність та бажання швидко
навчатись та працювати.
Обіцяю швидко та якісно виконувати роботу тазавжди бути на зв’язку!
Дякую за перегляд!