Привет, меня зовут Александр!
Занимаюсь веб-дизайном больше 4 лет. В основном делаю лендинги, интернет-магазины.
В работе всегда обращаю внимание на детали. Люблю заниматься созданием чего-то нового, слежу за трендами.
Читаю советы Бюро Горбунова.
😎 Веб-дизайнер, UX/UI дизайнер.
😎 Разрабатываю дизайн с нуля индивидуально под вашу нишу.
В чем моя сила:
⚡️ 4 года в теме веб-дизайна
⚡️ задизайнил более 200 сайтов: больших и не очень
⚡️ гарантирую погружение в проект и полную отдачу
⚡️ постоянно на связи, не пропадаю
⚡️ соблюдаю сроки — ценю время заказчика и свое
Обращайтесь, если нужны:
крутой дизайн лендинга
лендинг “под ключ”
дизайн интернет-магазина
дизайн многостраничного сайта.
Посмотреть портфолио: https://www.behance.net/alexlelux
Страница ВКонтакте: https://vk.com/alex.lelux
Insta: instagram.com/lelux_web
Телеграм: @alexlelux
Уверенно чувствую себя в Adobe Photoshop — это мой основной рабочий инструмент в дизайне. Также использую Adobe Illustrator.
Схема оплаты: первые 50% после согласования всех условий (перед началом работы),
вторые 50% — после полного утверждения всех макетов, перед передачей исходников.
-----------------------------
Оплата любым удобным способом:
QIWI;
WebMoney;
Приват24;
перевод на карту Приватбанка,
ПУМБ.
- ЭкоФиш — продажа рыбных полуфабрикатов116 просмотров
- Contract Consulting — продажа недвижимости в Турци108 просмотров
- Vital — сайт производителя мороженого118 просмотров
- MyBoard — online shop102 просмотра
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!