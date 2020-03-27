UX/UI-дизайнер. Дизайн с нуля индивидуально под вашу нишу

Привет, меня зовут Александр!

Занимаюсь веб-дизайном больше 4 лет. В основном делаю лендинги, интернет-магазины.

В работе всегда обращаю внимание на детали. Люблю заниматься созданием чего-то нового, слежу за трендами.

Читаю советы Бюро Горбунова.

😎 Веб-дизайнер, UX/UI дизайнер.

😎 Разрабатываю дизайн с нуля индивидуально под вашу нишу.

В чем моя сила:

⚡️ 4 года в теме веб-дизайна

⚡️ задизайнил более 200 сайтов: больших и не очень 

⚡️ гарантирую погружение в проект и полную отдачу

⚡️ постоянно на связи, не пропадаю

⚡️ соблюдаю сроки — ценю время заказчика и свое

Обращайтесь, если нужны:

 крутой дизайн лендинга

 лендинг “под ключ”

дизайн интернет-магазина

дизайн многостраничного сайта.

Посмотреть портфолио: https://www.behance.net/alexlelux

Страница ВКонтакте: https://vk.com/alex.lelux

Insta: instagram.com/lelux_web

Телеграм: @alexlelux

Уверенно чувствую себя в Adobe Photoshop — это мой основной рабочий инструмент в дизайне. Также использую Adobe Illustrator.

Схема оплаты: первые 50% после согласования всех условий (перед началом работы),

вторые 50% — после полного утверждения всех макетов, перед передачей исходников.

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Оплата любым удобным способом:

 QIWI;

 WebMoney;

 Приват24;

 перевод на карту Приватбанка,

 ПУМБ.