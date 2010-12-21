Иллюстрации и графический дизайн
Здравствуйте!
Рада, что Вы заинтересовались моей персоной
Рисую професионально и с удовольствием.
По образованию архитектор.
Работаю в Photoshop и Illustartor
Люблю нетривиальные задачи
Оплата Payoneer или на украинскую банковскую карточку
С уважением, Екатерина.
Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
14 лет назад
Екатерина написала хорошие грамотные статьи, приятно было с ней работать. Спасибо!
Ответный отзыв
Прекрасный работодатель! Оплата вовремя. Никаких проблем. Приятно сотрудничать с такими людьми.
$15
10 баллов
14 лет назад
Екатерина заняла почетное призовое место в конкурсе копирайтеров организованным командой строительного интернет проекта Stroilk.ru. В стиле изложения Екатерины ярко прослеживается харизма и желание передавать чувства и гармонию, настроение описываемой картины. Тексты получились яркими и хорошо воспринимаемыми читателем. Спасибо за участие и победу - работы оценены на Отлично. Всем рекомендуем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Грамотный и надёжный. Всем советую.
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$6/час
от $10от 1 дня
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