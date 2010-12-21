ka_dar_ka

Екатерина ka_dar_ka

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Иллюстрации и графический дизайн

Здравствуйте!

Рада, что Вы заинтересовались моей персоной

Рисую професионально и с удовольствием.

По образованию архитектор.

Работаю в Photoshop и Illustartor

Люблю нетривиальные задачи

Оплата Payoneer или на украинскую банковскую карточку

С уважением, Екатерина.

Отзывы заказчиков

antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$24
10 баллов
14 лет назад
8 статей по теме малоэтажное строительство
Екатерина написала хорошие грамотные статьи, приятно было с ней работать. Спасибо!
Прекрасный работодатель! Оплата вовремя. Никаких проблем. Приятно сотрудничать с такими людьми.
Ответный отзыв
shoemaker_bis
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Конкурс для копирайтеров от stroilk.ru
Екатерина заняла почетное призовое место в конкурсе копирайтеров организованным командой строительного интернет проекта Stroilk.ru. В стиле изложения Екатерины ярко прослеживается харизма и желание передавать чувства и гармонию, настроение описываемой картины. Тексты получились яркими и хорошо воспринимаемыми читателем. Спасибо за участие и победу - работы оценены на Отлично. Всем рекомендуем к сотрудничеству.
Замечательный заказчик. Грамотный и надёжный. Всем советую.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$6/час
от $10от 1 дня
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