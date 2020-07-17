ka_vorontsova

Екатерина Воронцова ka_vorontsovaka_vorontsova
32 годаУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Новичок (пока) в сфере копирайтинга.
Да, у меня пока пустое портфолио, так как нет опыта.
Зато есть грамотность, лаконичность, честность и ответственное отношение к выполнению поставленных задач.
Для меня каждый заказ будет отличной возможностью показать свой уровень работы, а для Вас - получить желаемый текст за небольшие деньги в оговорённый срок.
За плечами 2,5 года обучения в педагогическом университете на специальности "Украинский язык, литература и народознавство", и диплом младшего специалиста по специальности "Производство пищевой промышленности".