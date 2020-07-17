ka_vorontsova

Новичок (пока) в сфере копирайтинга.

Да, у меня пока пустое портфолио, так как нет опыта.

Зато есть грамотность, лаконичность, честность и ответственное отношение к выполнению поставленных задач.

Для меня каждый заказ будет отличной возможностью показать свой уровень работы, а для Вас - получить желаемый текст за небольшие деньги в оговорённый срок.

За плечами 2,5 года обучения в педагогическом университете на специальности "Украинский язык, литература и народознавство", и диплом младшего специалиста по специальности "Производство пищевой промышленности".