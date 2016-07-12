Образование:

2015-н.в.: Череповецкий государственный университет, Гуманитарный институт, Кафедра германских языков и межкультурных коммуникаций.

2011-2015: Череповецкий государственный университет, Институт информационных технологий, Кафедра инфокоммуникационных технологий и безопасности. Бакалавр информационной безопасности.

Опыт работы:

Июнь-июль 2016: газета "Раз в неделю", автор колонки "Евро-2016" на официальном сайте газеты (статьи см. по ссылке Колонка "Евро-2016").

Иная деятельность:

С августа 2008 года - участник Русской Википедии, начал более 5500 статей. Лауреат премии "Вики-премия-2016" за лучшую статью 2015 года о спорте и компьютерных играх (Сборная Германии по футболу), победитель конкурса статей "Вики-весна-2016" на тему Восточной Европы.

С 2008 года - репетитор. Оказание помощи в учебном процессе, в том числе в плане подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ по математике, русскому, английскому, физике и др. предметах.