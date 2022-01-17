kabanovmarketing

Интернет-Маркетолог

Профессионально настраиваю рекламу для бизнеса в интернете с 2021 г. Нужна реклама? — Пишите в личные сообщения!

Я так понимаю у вас свой бизнес? Напишите, чем вы занимаетесь, я проанализирую и скажу, смогу ли настроить вам рекламу.

Если вам в принципе интересно это предложение, то я предлагаю следующие условия:

• Я настраиваю вам рекламу, изначально за работу вы ничего не платите.

• Только сам рекламный бюджет нужно будет пополнить. На старте рекомендую на рекламу выделить 5-10 тысяч рублей. Этого обычно достаточно чтобы получить первые заказы.

Если результаты рекламы вам понравятся - то логично будет сотрудничать дальше и сопровождать вашу рекламу.

Работа с Яндекс/Директ/Google AdWords/Таргетированная реклама в среднем по рынку сейчас стоит от 25 000 рублей в месяц. В случае если вам все понравится и мы сработаемся, то для вас цена от 3 000р за настройку 1 рекламного кабинета (Yandex/Google) и сопровождение рекламных кампаний в течении первого месяца. Последующие месяцы за сопровождение и оптимизацию рекламных кампаний так же от 3 000р

Что скажете?