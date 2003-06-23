Разрабатываю конверсионные сайты на Тильде

Приветствую! Я Алексей, занимаюсь комплексной разработкой сайтов на Tilda, а также помогаю с дизайном сайтов под код разработку и другие платформы Разрабатываю амбициозные лендинги, имиджевые сайты компаний и сложные интернет-магазины Мой подход — в продающих сайтах, с прицелом на маркетинг 1. Большое внимание отдаю аналитике и смыслам 2. Делаю эмоциональный дизайн и забочусь об удобстве пользователя