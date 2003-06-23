kabanovweb

Алексей Кабанов kabanovweb

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Разрабатываю конверсионные сайты на Тильде

Приветствую! Я Алексей, занимаюсь комплексной разработкой сайтов на Tilda, а также помогаю с дизайном сайтов под код разработку и другие платформы Разрабатываю амбициозные лендинги, имиджевые сайты компаний и сложные интернет-магазины Мой подход — в продающих сайтах, с прицелом на маркетинг 1. Большое внимание отдаю аналитике и смыслам 2. Делаю эмоциональный дизайн и забочусь об удобстве пользователя

Портфолио

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $440от 14 дней
нет рейтинга