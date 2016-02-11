kadehckina

Маргарита Ильина kadehckina

 
51 годРоссия/Вышний Волочёк
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte), контекст, лидогенерация, арбитраж трафика.

Являюсь #специалистом_по_настройке_таргетированной_рекламы 

в VKontakte, Facebook, MyTarget.

Мои навыки:

Определение целевой аудитории.

Разработка аватаров целевой аудитории.

Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.

Разработка уникального торгового предложения (УТП).

Формирование баз целевых аудиторий.

Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.

Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.

Анализ результатов тестов.

Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.

Масштабирование по оптимальным ценам за клик.

Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.

Рекламная кампания
Портфолио