Маргарита Ильина kadehckinakadehckina
51 годРоссия/Вышний Волочёк
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte), контекст, лидогенерация, арбитраж трафика.
Являюсь #специалистом_по_настройке_таргетированной_рекламы
в VKontakte, Facebook, MyTarget.
Мои навыки:
Определение целевой аудитории.
Разработка аватаров целевой аудитории.
Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.
Разработка уникального торгового предложения (УТП).
Формирование баз целевых аудиторий.
Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.
Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.
Анализ результатов тестов.
Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.
Масштабирование по оптимальным ценам за клик.
Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- <b>ТРАФИК & ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ</b>130 просмотров