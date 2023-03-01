У вас мало клиентов? Нужен продающий сайт?

Тогда вы по адресу.



Что я предлагаю своим клиентам и чем могу быть полезен?



Я выстраиваю систему привлечения клиентов через Яндекс Директ для собственников среднего и малого бизнеса.

Создаю продающие сайты по доступным ценам. Работаю, как частник, а не агентство.



Моя цель — это увеличение вашей прибыли с оптимизацией расходов на рекламу. В процессе работы отслеживаю рекламную кампанию, корректирую то, что сливает рекламный бюджет и усиливаю объявления, которые приносят заявки.



Мой интерес — выстроить долгосрочное сотрудничество и принести пользу в виде увеличения клиентов для вашего бизнеса, а не просто провести вам техническую настройку рекламного кабинета.