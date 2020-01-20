Digital-Маркетинг / Маркетолог / Директолог / Таргетолог

Сферой моей деятельности является Digital-Маркетинг. У меня нет особого штата и я предпочитаю работать один. Т.е есть какой-то проект и в него необходимо привлечь клиентов, то обращаются ко мне.

Основная моя задача — это при наименьших затратах привлечь наибольшее кол-во клиентов.

Специализация моей работы

1)Оценка проекта и составление примерного плана развития маркетинга (Взгляд на аудиторию/определение рекламных площадок и составление медиаплана/Аналитика популярности запросов/Подбор цветовой гаммы для клиента/формирование торгового предложения (Акции)/Итоговый план сотрудничества.

2)Размещение вашей организации в Яндекс.Справочнике (Данный сервис поможет клиенту быстро вас находить и поднимет Вашу репутацию)

3)Создание посадочной страницы. {готов разработать сайт любой сложности} (Составление страниц и разделение их на блоки/Разработка пути ведения клиента/Интеграция с любым удобным способом получения заявок/Покупка доменного имени/Подключение систем аналитики/SEO обеспечение)

4)Рекламное размещение в лифтах/стендах/магазинах в интересующей вас области/регионе

5)Разработка рекламных креативов (Данное направление зависит от выбора рекламной площадки)

6)Создание рекламных кампаний в Яндекс. (Подбор ключевых запросов/Формирование УТП/Позиционирование качеств товаров или услуги/Обеспечение трафика на аудиторию заказчика/Написание привлекательного поста/подключение систем аналитики/Введение рекламных кампаний)

7)Таргетированная реклама Facebook/Instagram (Создание безопасного рекламного кабинета/Создание рекламных креативов/Подключение пикселей-аналитики/Распределение рекламного бюджета/Предоставление отчетности по данному рекламному каналу)

8)Внедрение системы amo-CRM

(Через амо собираются все обращения из лички с пабликов бренда/Ведется история коммуникации с каждым клиентом)

Варианты сотрудничества

1)Установленная плата за предоставляемые услуги

2)Фиксированная ставка с продаж

3)Определенный процент с продаж