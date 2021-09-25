kadr_for_you

Создаю видеоролики на заказ. Видеомонтаж от "А" до "Я

Профессионально занимаюсь видеомонтажом. Создаю крутые и продающие видео - рекламные, ознакомительные, презентации, видеопоздравления, для INSTAGRAM, YOUTUBE, для контента. Работаю в программах SONY VEGAS PRO и After Effects. Оригинальные и неповторимые видео. Творчеством занималась всегда - писала стихи, организатор детских мероприятий, написание сценария, участие в праздниках, вела свой сайт и писала статьи.

Стремлюсь сделать качественно и вовремя. Желание расти и развиваться в сложных задачах определенно присутствует.

Мой девиз - креатив в каждом кадре!