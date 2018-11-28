Атмосферный дизайн
Опыт работы: 8 лет
Дизайн сайта от 25 тыс. руб.
В стоимость входит дизайн главной и одной внутренней страницы (либо набор элементов для оформления внутренних – рамки, кнопки, списки и т.п.). Каждая дополнительная внутренняя (без создания доп. графики) +2 тыс. руб.
Стоимость часа работы — 2 тыс. руб.
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Портфолио
- Корона тур сервис. Малайзия.119 просмотров
- «World in the World»111 просмотров
- «Cote Deco»135 просмотров
- Чайная пристань106 просмотров
- Страхование «Ins4You»114 просмотров
- Nuclear City111 просмотров
- «КровМаркет»115 просмотров
- «Шкаф Шкафыч»104 просмотра
- Компания «РезинаПром»104 просмотра
- Магазин косметики «ShopParfum»107 просмотров
- Массажные кресла «Комфорт-Люкс»113 просмотров
- Летний лагерь для девочек «Каролина»126 просмотров
Дизайн сайтов
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от $500
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Иллюстрации и Рисунки
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от $100
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Логотипы и Знаки
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от $100
от 5 дней
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