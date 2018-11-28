kadziro

Антон kadziro

 
45 летРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Атмосферный дизайн

Опыт работы: 8 лет

Дизайн сайта от 25 тыс. руб.

В стоимость входит дизайн главной и одной внутренней страницы (либо набор элементов для оформления внутренних – рамки, кнопки, списки и т.п.). Каждая дополнительная внутренняя (без создания доп. графики) +2 тыс. руб.

Стоимость часа работы — 2 тыс. руб.

Дизайн сайта
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Дизайн сайтов
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Иллюстрации и Рисунки
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от $100
от 5 дней
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Логотипы и Знаки
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от $100
от 5 дней
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