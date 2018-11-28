Атмосферный дизайн

Опыт работы: 8 лет

Дизайн сайта от 25 тыс. руб.

В стоимость входит дизайн главной и одной внутренней страницы (либо набор элементов для оформления внутренних – рамки, кнопки, списки и т.п.). Каждая дополнительная внутренняя (без создания доп. графики) +2 тыс. руб.

Стоимость часа работы — 2 тыс. руб.