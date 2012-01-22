kagerr

Евгений kagerr

 
37 летРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Наша специализация «Сайт под ключ».

Опыт работы более 5 лет.

Широкий профиль работы, от недорогих шаблонных предложений до крупных порталов.

Будем рады сотрудничать с Вами.

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