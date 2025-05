Привет я Булат!/ Hello, my name is Bulat!

Привет еще раз, меня зовут Булат, я занимаюсь монтажом видео, отлично владею программой CupCut, в процессе обучения в программе APP. Восновном занимаюсь разнообразными эдитами, веду свой тик ток, сейчас с псевднонимом Alfach_Blitz, раньше с lague4ka