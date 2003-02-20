Дизайны на любой вкус

Добрый день, меня зовут Света/Светлана, тут уж как удобнее. В сфере дизайна нахожусь недавно, но уже есть некое портфолио за спиной. Касательно услуг:

- дизайн сайтов

- создание логотипов

- создание иконов

- создание фирменного стиля

- дизайн баннеров/листовок/визиток/вывесок/плакатов

- обработка фото

- создание превью для видео

- оформление соц. сетей

- дизайн принтов для одежды/чехлов

Помимо этого, рисую стилизованные портретики в акварели и разрисовываю одежду. И тд