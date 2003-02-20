Дизайны на любой вкус
Добрый день, меня зовут Света/Светлана, тут уж как удобнее. В сфере дизайна нахожусь недавно, но уже есть некое портфолио за спиной. Касательно услуг:
- дизайн сайтов
- создание логотипов
- создание иконов
- создание фирменного стиля
- дизайн баннеров/листовок/визиток/вывесок/плакатов
- обработка фото
- создание превью для видео
- оформление соц. сетей
- дизайн принтов для одежды/чехлов
Помимо этого, рисую стилизованные портретики в акварели и разрисовываю одежду. И тд
Я против войны в Украине!