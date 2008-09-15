kaimos

Илья kaimos

 
43 годаРоссия/Казань
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
PHP разработчик

Разработка ПО. PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Ajax. 

Написание программных интерфейсов, клиент-серверных приложений. 

Интеграция API : вконтакте, яндекс, amazon, ebay, paypal, google, skydrive и т.п. 

Сбор данных , синхронизация, импорт-экспорт, переработка больших объемов данных. Веб-безопасность. 

Криптография. ЭЦП , КРИПТО-ПРО, cadescom. 

Поддержка и сопровождение контент проектов. 

Администрирование веб-серверов на базе ОС Linux (Apache, PHP, MySQL). 

Опыт использования средств командной строки. 

Опыт разработки на базе технологий: HTML, DHTML, CSS, XML, XSLT, PHP, MySQL, mql4, MSSQL, JavaScript, AJAX, AutoIt, Blowfish, openssl, JSON, oAuth, cURL, sockets, wget, regex, ADOdb, PDO, ffmpeg, imagick, gd, iconv, mbstring, imap, SimpleXML, soap, многое другое... 

CMS , фреймворки, библиотеки: Wordpress, DLE, Joomla, MODx, VirtueMart, osCommerce, OpenCart, phpBB , vBulletin, JQuery, CodeIgniter, и др.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaMODXjQueryLinuxApacheAjaxVirtuemart