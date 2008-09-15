Доработка проекта cms битрикс, xml импорт объекты недвижимости на джумле , подробности и тз в лс.
Разработка ПО. PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Ajax.
Написание программных интерфейсов, клиент-серверных приложений.
Интеграция API : вконтакте, яндекс, amazon, ebay, paypal, google, skydrive и т.п.
Сбор данных , синхронизация, импорт-экспорт, переработка больших объемов данных. Веб-безопасность.
Криптография. ЭЦП , КРИПТО-ПРО, cadescom.
Поддержка и сопровождение контент проектов.
Администрирование веб-серверов на базе ОС Linux (Apache, PHP, MySQL).
Опыт использования средств командной строки.
Опыт разработки на базе технологий: HTML, DHTML, CSS, XML, XSLT, PHP, MySQL, mql4, MSSQL, JavaScript, AJAX, AutoIt, Blowfish, openssl, JSON, oAuth, cURL, sockets, wget, regex, ADOdb, PDO, ffmpeg, imagick, gd, iconv, mbstring, imap, SimpleXML, soap, многое другое...
CMS , фреймворки, библиотеки: Wordpress, DLE, Joomla, MODx, VirtueMart, osCommerce, OpenCart, phpBB , vBulletin, JQuery, CodeIgniter, и др.
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