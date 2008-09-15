Идея заключается в создании каталога на базе Drupal 6. и поиска по нему с учетом морфологии. Два типа материалов: фирмы и продукция, имеющая принадлежность к какой-либо фирме. Фирмы обладают стандартным набором свойств: название, индекс, город, адрес, телефон, ...