Опыт работы:
учебные наработки
Образование:
2005-2009 - Херсонский национальный технический университет «ХНТУ»
Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем
Квалификация: бакалавр
2009-2010 - Харьковский национальный аэрокосмический университет «ХАИ»
Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем
Квалификация: специалист, инженер-программист
Знания и навыки:
• знание Adobe Photoshop
• знание основ программирования
• знания HTML, CSS
• знания РНР
• понимание работы сайтов и методов их построения
• начальный дизайн сайтов
• знание английского и немецкого языка (на начальном уровне)
Дополнительная информация:
коммуникабельность, ответственность, пунктуальность‚ исполнительность, инициативность, наблюдательность, аккуратность, внимательность к деталям, креативность, обучаемость, умение аргументировать свою точку зрения и добиваться результата.