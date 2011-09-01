Опыт работы:

учебные наработки

Образование:

2005-2009 - Херсонский национальный технический университет «ХНТУ»

Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем

Квалификация: бакалавр

2009-2010 - Харьковский национальный аэрокосмический университет «ХАИ»

Специальность: программное обеспечение автоматизированных систем

Квалификация: специалист, инженер-программист

Знания и навыки:

• знание Adobe Photoshop

• знание основ программирования

• знания HTML, CSS

• знания РНР

• понимание работы сайтов и методов их построения

• начальный дизайн сайтов

• знание английского и немецкого языка (на начальном уровне)

Дополнительная информация:

коммуникабельность, ответственность, пунктуальность‚ исполнительность, инициативность, наблюдательность, аккуратность, внимательность к деталям, креативность, обучаемость, умение аргументировать свою точку зрения и добиваться результата.