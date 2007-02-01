kaiowas

Гость kaiowas

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

живу в Москве, но не москвич.

образование: высшее

специальность: "Информационные системы в технике и технологиях"

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