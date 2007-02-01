живу в Москве, но не москвич.
образование: высшее
специальность: "Информационные системы в технике и технологиях"
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