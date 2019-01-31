kaisar1984

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Мне 55 лет, и я продолжаю активно работать и обучаться. Сейчас прохожу обучение в тренинге "Богатый транскрибатор" , хочу в совершенстве овладеть этой профессией. Готов быстро и качественно выполнить расшифровку(транскрибацию) тренингов, лекций, вебинаров, семинаров, интервью, небольших роликов на русском языке. Я так же по профессии музыкант, певец, звукооператор, профессионально делаю аудиорекламу. Качественно создам аудиоролики, звуковые объявления, голосовые приветствия. Люблю жизнь, свою семью, велопутешествия, хорошую музыку. Ценю в людях открытость, порядочность, доброту.