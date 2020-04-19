то, что актуально

Здравствуйте! Меня зовут Кристина, приму ваше задание и выполню всё в сроки.Лет с 14 начинала увлекаться монтажем видео и самой съемкой, что в последствие стало не просто хобби. За всё это время освоила различные редакторы: от самых простых, как Movavi до SonyVegas.

Занимаюсь разработкой масок-эффектов на платформах Facebook и Instagram.

Владею английским языком на уровне C2, поэтому с радостью помогу Вам или Вашему ребёнку в изучении языка.

Во время выполнения работы всегда на связи, поэтому готова рассказывать и показывать сам процесс.