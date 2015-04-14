дизайн, обработка фотографий, полиграфия

Здравствуйте.

Мои услуги:

- Обработка фотографий

(креативная художественная обработка фотографий, стилизация фото, коллаж, обтравка, ретушь, цветокоррекция, замена фона);

- Дизайн скинали (стеклянные панели для фартука кухни)

- Полиграфия (визитки, буклеты, баннеры, открытки);

- Элементы дизайна (шапки, иконки для сайта, прочие элементы);

- Логотип / Фирменный стиль компании;

- Оформление групп в социальных сетях (Разработка аватаров для групп в социальной сети «Вконтакте» любой сложности);

Рассматриваю предложения на постоянной основе:

- обтравке (для интернет магазинов, ювелирные изделия, одежда, предметная обтравка),

- созданию фото коллажей и легкой коррекции (ретушь, цветокоррекция),

Оплата договорная. по результатам обсуждения всех вопросов и утверждения ТЗ

контактная информация:

mail: [email protected]

skype: kaiwren13