Здравствуйте.
Мои услуги:
- Обработка фотографий
(креативная художественная обработка фотографий, стилизация фото, коллаж, обтравка, ретушь, цветокоррекция, замена фона);
- Дизайн скинали (стеклянные панели для фартука кухни)
- Полиграфия (визитки, буклеты, баннеры, открытки);
- Элементы дизайна (шапки, иконки для сайта, прочие элементы);
- Логотип / Фирменный стиль компании;
- Оформление групп в социальных сетях (Разработка аватаров для групп в социальной сети «Вконтакте» любой сложности);
Рассматриваю предложения на постоянной основе:
- обтравке (для интернет магазинов, ювелирные изделия, одежда, предметная обтравка),
- созданию фото коллажей и легкой коррекции (ретушь, цветокоррекция),
Оплата договорная. по результатам обсуждения всех вопросов и утверждения ТЗ
контактная информация:
mail: [email protected]
skype: kaiwren13