kajurovandr

Контекстная реклама

Здравствуйте! Я прошел обучение у одного из рекомендованных специалистов Яндекс. Мою работу курирует он лично. Могу взять проект по цене новичка но с качеством "топового" спеца! Для Вас я готов сделать турбо сайты Яндекс, создать и, в дальнейшем, грамотно вести рекламную кампанию в Яндекс или Google. А также я настрою уже существующую РК и избавлю Вас от "слива" денег из-за низкого CTR. К своей работе подхожу ответственно!