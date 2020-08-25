Веб дизайн (UI/UX, лендинги, интернет магазины)

Здравствуйте, меня зовут Юрий и я веб-дизайнер.

Только индивидуальный дизайн без всяких там шаблонов.

К вашим услугам:

1. Дизайн сайтов.

2. Дизайн приложений.

3. Дизайн Баннеров.

Обязательно сделаю:

• В указанные сроки

• Качественно

• Только современный дизайн

• Задачи любой сложности

Креативно настолько чтобы вам понравилось:)