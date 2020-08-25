Веб дизайн (UI/UX, лендинги, интернет магазины)
Здравствуйте, меня зовут Юрий и я веб-дизайнер.
Только индивидуальный дизайн без всяких там шаблонов.
К вашим услугам:
1. Дизайн сайтов.
2. Дизайн приложений.
3. Дизайн Баннеров.
Обязательно сделаю:
• В указанные сроки
• Качественно
• Только современный дизайн
• Задачи любой сложности
Креативно настолько чтобы вам понравилось:)
Портфолио
- Kaif48 просмотров
- Cosmetic shop61 просмотр
- Home Decor (Home page)58 просмотров
- Tecnica shoes65 просмотров