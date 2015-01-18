Имеется 1000 фотографий которые необходимо: 1. удалить фон оставить только предмет фотосъемки. 4. Сохранить в формате .PSD в ту же папку под тем же название. Постоянная работа! Оплата: Готов дать за каждую фотографию по 0,075$ . Оплата по ...