1 - Нужно насайте popcakes . ru на главной странице поменять порядок отображения товаров. Сейчас отображаются последние добавление с каждого раздела, нужно сделать отображение товара по выбору, возможность оперативно менять товары на главной странице. 2 – ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Нужно сделать две обложки для диска и с обратной стороны написать текст. + дизайн диска. Размер обложки 120х120мм [b]Обложка 1:[/b] ЗДОРОВАЯ СПИНА – на обложке + логотип + выбрать фотографию. С обратной стороны текст из ворда + 3 – ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $43
Нужно сверстать буклет А4 в разложенномвиде и 105х297 в сложенномДизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Сделать красиво бланки, 2 вида, используя новый брендбук СПА вида.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Нужно разработать дизайн анкеты для спа центра. Формат А4 + по 3 мм с каждой стороны, нужно сверстать на основе брендбука спа-центра. Макет нужен был еще вчера, поэтому макет очень нужен завтрак вечеру.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется 1000 фотографий которые необходимо: 1. удалить фон оставить только предмет фотосъемки. 4. Сохранить в формате .PSD в ту же папку под тем же название. Постоянная работа! Оплата: Готов дать за каждую фотографию по 0,075$ . Оплата по ...Завершен9 лет назад
Имеется 1000 фотографий которые необходимо: 1. удалить фон оставить только предмет фотосъемки. 4. Сохранить в формате .PSD в ту же папку под тем же название. Постоянная работа! Оплата: Готов дать за каждую фотографию по 6 руб. Оплата по факту. ...Завершен9 лет назад
Имеется 418 фотографий которые необходимо отредактировать: 1. Необходимо изменить фон с серого на белый (255/255/255). 2. Необходимо изменить размер фото, сделать 800х800. Предмет не должен выходить за эти рамки https://yadi.sk/i/3qjdcHW7e4foR 3. Добавить немного резкости https://yadi.sk/i/FWRLTcYXe4ftJ 4. Сохранить для Web нужно в ...Завершен9 лет назад