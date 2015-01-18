kakarrr

Карен Саркисян kakarrr

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$58
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Специалист по joomla + joomshoping

    1 - Нужно насайте popcakes . ru на главной странице поменять порядок отображения товаров. Сейчас отображаются последние добавление с каждого раздела, нужно сделать отображение товара по выбору, возможность оперативно менять товары на главной странице. 2 – ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать две обложки для диска

    $40

    Нужно сделать две обложки для диска и с обратной стороны написать текст. + дизайн диска.  Размер обложки 120х120мм [b]Обложка 1:[/b] ЗДОРОВАЯ СПИНА – на обложке + логотип + выбрать фотографию. С обратной стороны текст из ворда + 3 – ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн анкеты для спа-центра

    $15

    Нужно разработать дизайн анкеты для спа центра. Формат А4 + по 3 мм с каждой стороны, нужно сверстать на основе брендбука спа-центра. Макет нужен был еще вчера, поэтому макет очень нужен завтрак вечеру.

    Брендбук
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Удалить фон и сохранить в PSD

    Имеется 1000 фотографий которые необходимо: 1. удалить фон оставить только предмет фотосъемки. 4. Сохранить в формате .PSD в ту же папку под тем же название. Постоянная работа! Оплата: Готов дать за каждую фотографию по 0,075$ . Оплата по ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Удалить фон и сохранить в PSD

    Имеется 1000 фотографий которые необходимо: 1. удалить фон оставить только предмет фотосъемки. 4. Сохранить в формате .PSD в ту же папку под тем же название. Постоянная работа! Оплата: Готов дать за каждую фотографию по 6 руб. Оплата по факту. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка фото для интернет-магазина

    Имеется 418 фотографий которые необходимо отредактировать: 1. Необходимо изменить фон с серого на белый (255/255/255). 2. Необходимо изменить размер фото, сделать 800х800. Предмет не должен выходить за эти рамки https://yadi.sk/i/3qjdcHW7e4foR 3. Добавить немного резкости https://yadi.sk/i/FWRLTcYXe4ftJ 4. Сохранить для Web нужно в ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Бланк для рецептов специалистов СПА
+
ты супер) спасибо!
Ответный отзыв
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$43
10 баллов
6 лет назад
Буклет для ВИП бани
И тебе спасибо, Карен! Отличный заказчик и просто очень приятный человек :)
мега быстро, и красиво ) спасибо!
Ответный отзыв
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Дизайн анкеты для спа-центра
Очень положительный заказчик. Моментальные комментарии, моментальная оплата.
Было сделано мега быстро, очень аккуратно и красиво. Спасибо, Алена!
Ответный отзыв
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Удалить фон и сохранить в PSD
Отличный заказчик, всё время на связи и ни каких проблем с оплатой, продолжаем дальнейшее сотрудничество.
Всё сделал качественно, быстро и в сжатие сроки. Сотрудничеством остался доволен. Будем продолжать работу. Всем рекомендую. Спасибо!
Ответный отзыв
Korolkov
Дмитрий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Удалить фон и сохранить в PSD
Доволен сотрудничеством с Кареном. Рекомендую как ответственного заказчика!
Всё сделал качественно, быстро и в сжатие сроки. Сотрудничеством остался доволен. Будем продолжать работу. Всем рекомендую. Спасибо!
Ответный отзыв