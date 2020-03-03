kakbekote

Анна kakbekote

 
31 годРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайнер Кошелева Анна

27 лет, высшее экономическое образование, дополнительное художественное образование, многолетний опыт работы в сфере b2b и хорошее понимание бизнес- процессов. 

К работе подхожу с целью разработать сайт/ дизайн - макет/ баннер и тд , который поможет решить задачи, проблемы бизнеса.  

В качестве основного инструмента использую Figma, дополнительно - Photoshop и Illustrator. 

Верстаю в Tilda и Webflow. 

FigmaTildaIllustratorPhotoshopWebflow