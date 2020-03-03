Веб-дизайнер Кошелева Анна
27 лет, высшее экономическое образование, дополнительное художественное образование, многолетний опыт работы в сфере b2b и хорошее понимание бизнес- процессов.
К работе подхожу с целью разработать сайт/ дизайн - макет/ баннер и тд , который поможет решить задачи, проблемы бизнеса.
В качестве основного инструмента использую Figma, дополнительно - Photoshop и Illustrator.
Верстаю в Tilda и Webflow.
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Портфолио
- Лендинг для фермерского хозяйства83 просмотра
- Лендинг для онлайн курса по ведению инстаграм104 просмотра
- Landing page for It company109 просмотров