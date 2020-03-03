Веб-дизайнер Кошелева Анна

27 лет, высшее экономическое образование, дополнительное художественное образование, многолетний опыт работы в сфере b2b и хорошее понимание бизнес- процессов.

К работе подхожу с целью разработать сайт/ дизайн - макет/ баннер и тд , который поможет решить задачи, проблемы бизнеса.

В качестве основного инструмента использую Figma, дополнительно - Photoshop и Illustrator.

Верстаю в Tilda и Webflow.