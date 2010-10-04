kaktri

Николай Волокитин kaktri

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Качественная косметика

Мы занимаемся органической косметикой высокого класса, но по доступным ценам. Использование природной косметики для людей, которые следят за своим здоровьем стало возможно. Наиболее востребованные продукты Let-it-bio — это детские товары: крема и шампуни. Но если вы уделяете такое внимание здоровью ваших детей, пора подумать и о своем. Натуральный крем, например, приготовлен без каких-либо химикатов, продуктов нефтепереработки, отдушек и красителей. Природная косметика поможет вам не только сохранить здоровье, но и продлит вашу молодость! В наше время, все большее внимание начинает уделяться окружающей среде. Используя органическую косметику, вы можете быть уверены в том, что при её изготовлении растения не подвергались химической обработке, не проводилось тестов на животных, а упаковку можно вторично перерабатывать и утилизировать. Мы осуществляем доставку, как по Москве, так и во все города России.