kaktus-tat

Корректор-редактор текстов, литредактор.

Более 8 лет работы редактором в печатном издании. Параллельно там же занималась корректурой текстов. Далее - фриланс.

Корректировала, редактировала, рерайтила/копирайтила :)) То есть "причесать" текст не составит проблем

По уровню грамотности могу сказать одно: приходилось "мокать" некоторых корректоров с профильным филологическим образованием. Это не говорит о том, что я буду выдавать идеальные тексты - нет. Идеальных корректоров можно

насчитать на пальцах одной руки. Просто отвечу: я текст чувствую.