kaktus-tat

Татьяна Оконевская kaktus-tatkaktus-tat
46 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Корректор-редактор текстов, литредактор.
Более 8 лет работы редактором в печатном издании. Параллельно там же занималась корректурой текстов. Далее - фриланс.
Корректировала, редактировала, рерайтила/копирайтила :)) То есть "причесать" текст не составит проблем
По уровню грамотности могу сказать одно: приходилось "мокать" некоторых корректоров с профильным филологическим образованием. Это не говорит о том, что я буду выдавать идеальные тексты - нет. Идеальных корректоров можно
насчитать на пальцах одной руки. Просто отвечу: я текст чувствую.