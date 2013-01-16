kaligrafiya

Знания и навыки:

- HTML, CSS (опыт - 7 месяцев)

- Javascript, jQuery (опыт - 5 месяцев)

- небольшой опыт с PHP (опыт - 3 месяца)

- внутренняя SEO-оптимизация, написание SEO-текстов (опыт - 1,5 года)

- небольшой опыт с Photoshop (опыт - 5 месяцев)

Опыт работы:

- опыт работы в полном цикле создания и продвижения 3х интернет-магазинов 1.5 года (участвовала в разработке дизайна, верстке, текстов, СЕО-продвижении интернет-магазинов podsvetka.biz, advanta.by, autoled.by - сейчас сайты занимают весь топ Беларуси и России по своим ключевым словам)

Дополнительная информация:

- легко обучаюсь, люблю узнавать новое. Например, сейчас прохожу курсы на coursera.org и codeacademy.com

- люблю работать в команде

- ответственная, пунктуальная

- письменный английский, небольшой опыт в разговорном английском