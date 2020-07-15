kalimulinav

Я-та, кто вам нужен.

Здравствуйте!

Меня зовут Вероника и я являюсь веб-дизайнером. Я хотела бы предложить вам свои услуги. Возможно, я именно тот специалист, который вам нужен.

Я ответственная, креативная, смелая, универсальная, пунктуальная, быстро выполняю любую работу, а также безумно люблю всё то, чем занимаюсь.

Знаю такие программы как Figma, Tilda и другие.

Вот мое портфолио https://www.behance.net/6286kif3a9bc34

Я могу помочь вам с дизайном сайта, подбором цветовой гаммы, созданием прототипа, созданием сайта на Tilda, подключением оплаты для сайта, настройкой рассылки, созданием чек-листов.

Буду благодарна за отклик!