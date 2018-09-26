настройка рекламы в РСЯ

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса и прошла

тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, на котором усиленно изучила самые

современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас и Вашего бизнеса.

Я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу,провести тесты и аудит сайта бесплатно взамен на отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить все детали нашего сотрудничества, которое обязательно будет плодотворным.

Жду от Вас ответа.