kalin1

Екатерина kalin1

 
48 летРоссия/Подольск
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
настройка рекламы в РСЯ

   Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса и прошла

тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, на котором усиленно изучила самые

современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас и Вашего бизнеса.  

    Я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу,провести тесты и аудит сайта бесплатно взамен на отзыв о моей работе.          Как Вам такое предложение?

    Предлагаю обсудить все детали нашего сотрудничества, которое обязательно будет плодотворным.

    Жду от Вас ответа.

Аудит сайта