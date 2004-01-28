kalina_kherson

Young and creative Ukrainian graphic designer
Текст українською мовою
- Вітаю, мене звуть Михайло мені 18 років, я активно намагаюся розвиватись у сфері графічного дизайну. У кожній своїй роботі намагаюся виявити максимальний креатив та старання. Хочу показати всьому світу, на що здатна українська молодь. Сам я з тимчасово окупованої території, тому хочу також максимально допомогти хлопцям із ЗСУ звільнити нашу землю. Тому постараюся робити максимально якісний та креативний контент.
- Я уявляю з себе банер-мейкера, людину, яка вміє розробляти різного виду рекламні банера, як статичні, так і анімовані. Також займаюся розробкою різного виду оформлень для ваших закладів (меню, брошурі, логотип і т.д.) З легкістю зможу розробити інтерфейс для вашої програми.
- Займаюся цією сферою діяльності з 2019 року, з кінця цього року активно працював у дизайнерській студії, займався оформленням різних ігрових майданчиків для онлайн-ігор. Розробляли банери для стримерів, медійних осіб тощо.
- Через 1,5 року роботи студію було закрито через особисті проблеми власника студії. Далі довелося блукати різними онлайн пабликами які займалися розробкою дизайну. Далі невеликий проміжок часу був партнером одного онлайн-майданчика для спільної гри. Активно займався оформленням їхніх пабліків, створенням рекламних банерів, анімованих відеороликів.
- Hi, my name is Mykhailo, I am 18 years old, I am actively trying to develop in the field of graphic design. In each of my works I try to show maximum creativity and diligence. I want to show the world what Ukrainian youth is capable of. I myself am from the temporarily occupied territory, so I also want to help the guys from the Armed Forces to liberate our land as much as possible. Therefore, I will try to make the highest quality and creative content.
- I imagine a banner maker, a person who knows how to design different types of advertising banners, both static and animated. I also develop various types of designs for your institutions (menu, brochure, logo, etc.). I can easily develop an interface for your program.
- I have been engaged in this field of activity since 2019, since the end of this year I have been actively working in a design studio, engaged in the design of various playgrounds for online games. Banners were developed for streamers, media people, etc.
- After 1.5 years of operation, the studio was closed due to personal problems of the studio owner. Then I had to wander around the various online publics involved in design development. Then for a short period of time he was a partner of one online platform for joint play. He was actively involved in the design of their publics, the creation of advertising banners, animated videos.