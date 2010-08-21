Рерайт и копирайт.
Мои сайты с полностью моим контентом:
http:// www.trader-chechaco.ucoz.ru,
http:// www.trader-empiric.ucoz.ru,
http:// www.trader-yunior.ucoz.ru,
http://www.site-earning.ucoz.ru,
http://www.web-strategy.ucoz.ru,
http://www.web-tactic.ucoz.ru,
http://www.internet-auctio.ucoz.ru.
Предпочитаю конкретику в заданиях.
Не люблю спешки. Заказы типа "сдать через 2 часа" не предлагать.
Портфолио
- Биржа ЕТХТ – первый опыт исполнителя122 просмотра
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