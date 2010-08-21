Рерайт и копирайт.

Мои сайты с полностью моим контентом:

http:// www.trader-chechaco.ucoz.ru,

http:// www.trader-empiric.ucoz.ru,

http:// www.trader-yunior.ucoz.ru,

http://www.site-earning.ucoz.ru,

http://www.web-strategy.ucoz.ru,

http://www.web-tactic.ucoz.ru,

http://www.web-tools.ucoz.ru,

http://www.internet-auctio.ucoz.ru.

Предпочитаю конкретику в заданиях.

Не люблю спешки. Заказы типа "сдать через 2 часа" не предлагать.