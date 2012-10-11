kalinapro

Никита kalinapro

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Simplion
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта по грузоперевозкам
Спасибо, за приятную работу)
Спасибо за отлично выполненную работу! Александр сделал нам суперский дизайн, даже лучше чем мы могли ожидать)) Все на высшем уровне, быстро и без замечаний. Рекомендую. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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