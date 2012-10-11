Требуется человек который будет писать описания к видеозаписям, на сайт взрослой тематики. Тексты нужны по 250 символов. Указывайте ваши цены за 1 описание и от 100 шт
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
10 лет назад
Требуется человек который будет писать описания к видеозаписям, на сайт взрослой тематики. Тексты нужны по 250 символов. Указывайте ваши цены за 1 описание и от 100 шт
Требуется разработка дизайна для сайта по грузоперевозкам. Кидайте ваши предложения, подробности обсужу с выбранным исполнителем.