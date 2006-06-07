Калинин Виталий Сергеевич

Украина, г. Киев

тел. 8-063-991-2-911

E-mail: [email protected]

Личные данные

Дата рождения: 16 августа 1987г.

Семейное положение: не женат

Образование

2004 – настоящий момент

Киевский национальный лингвистический университет

Факультет: «Институт восточных языков», дневная форма обучения (имею степень бакалавра)

• Специальность: Перевод

• Специализация: китайский и английский языки

Практический опыт

06.-07.- 2006г.

гид-переводчик

• Встреча иностранных гостей

• Сопровождение во время пребывания в стране

• Проведение экскурсий по городу

03.-05.-2007г.

Переводчик китайского языка при промышленных выставках

• Перевод деловых переговоров

• Поиск и содействие в организации представительств

• Письменный перевод технической документации

2005г.-2007г.

Переводчик китайского языка

• Анализ и перевод деловых и технических текстов

с китайского языка

• Перевод художественных текстов с/на китайский язык

Стажировки

2007г.-2008г.

Стажировка в Китае, город Ханчжоу, Джецзянский Университет Массмедии и Коммуникации

2009г.-2010г.

Стажировка в Китае, город Ланьчжоу, Ланьчжоуский университет, Институт Международных Культурных отношений

Владение иностранными языками

английский – разговорный, китайский – разговорный

Навыки работы на компьютере

Word, Excel, Access, Internet, PowerPoint, Internet browsers, программы клиенты закачек, Photoshop, электронные словари и системы перевода

Навыки и умения

работа с оргтехникой, хорошие организаторские способности (профорг курса)

Личностные качества

Приятный внешний вид, хорошие манеры, грамотная речь, легко адаптируюсь и обучаюсь, люблю общаться с людьми, самокритичен, всегда открыт для новых идей

Хобби

Бильярд, настольный теннис, волейбол, баскетбол, игра на гитаре, катание на коньках, чтение книг.

Ожидаемая з/п

Письменный перевод:

От 80 грн. за страницу перевода

Устный перевод:

80-100 долларов день