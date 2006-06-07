Виктор Калинин kalinin_victorkalinin_victor
Калинин Виталий Сергеевич
Украина, г. Киев
тел. 8-063-991-2-911
E-mail: [email protected]
Личные данные
Дата рождения: 16 августа 1987г.
Семейное положение: не женат
Образование
2004 – настоящий момент
Киевский национальный лингвистический университет
Факультет: «Институт восточных языков», дневная форма обучения (имею степень бакалавра)
• Специальность: Перевод
• Специализация: китайский и английский языки
Практический опыт
06.-07.- 2006г.
гид-переводчик
• Встреча иностранных гостей
• Сопровождение во время пребывания в стране
• Проведение экскурсий по городу
03.-05.-2007г.
Переводчик китайского языка при промышленных выставках
• Перевод деловых переговоров
• Поиск и содействие в организации представительств
• Письменный перевод технической документации
2005г.-2007г.
Переводчик китайского языка
• Анализ и перевод деловых и технических текстов
с китайского языка
• Перевод художественных текстов с/на китайский язык
Стажировки
2007г.-2008г.
Стажировка в Китае, город Ханчжоу, Джецзянский Университет Массмедии и Коммуникации
2009г.-2010г.
Стажировка в Китае, город Ланьчжоу, Ланьчжоуский университет, Институт Международных Культурных отношений
Владение иностранными языками
английский – разговорный, китайский – разговорный
Навыки работы на компьютере
Word, Excel, Access, Internet, PowerPoint, Internet browsers, программы клиенты закачек, Photoshop, электронные словари и системы перевода
Навыки и умения
работа с оргтехникой, хорошие организаторские способности (профорг курса)
Личностные качества
Приятный внешний вид, хорошие манеры, грамотная речь, легко адаптируюсь и обучаюсь, люблю общаться с людьми, самокритичен, всегда открыт для новых идей
Хобби
Бильярд, настольный теннис, волейбол, баскетбол, игра на гитаре, катание на коньках, чтение книг.
Ожидаемая з/п
Письменный перевод:
От 80 грн. за страницу перевода
Устный перевод:
80-100 долларов день