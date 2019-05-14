Программирование и обработка фото

Образование: Высшее, МГТУ им. Н.Э.Баумана, факультет "Информатика и системы управления".

Работаю программистом с 1998г по н/вр.

СУБД: MS SQL Server 7/..., Oracle 10.2/...

Языки программирования: Delphi, PL/SQL, TSQL, Java, ABAP

Иностранные языки: немецкий свободно; английский читаю, перевожу со словарем

Другое: обработка фотографий (свето-, цветокоррекция, кадрирование, удаление лишних элементов фото, удаление артефактов, ретушь, подготовка фото к печати на визу, загранпаспорт и другие документы)