Программирование и обработка фото
Образование: Высшее, МГТУ им. Н.Э.Баумана, факультет "Информатика и системы управления".
Работаю программистом с 1998г по н/вр.
СУБД: MS SQL Server 7/..., Oracle 10.2/...
Языки программирования: Delphi, PL/SQL, TSQL, Java, ABAP
Иностранные языки: немецкий свободно; английский читаю, перевожу со словарем
Другое: обработка фотографий (свето-, цветокоррекция, кадрирование, удаление лишних элементов фото, удаление артефактов, ретушь, подготовка фото к печати на визу, загранпаспорт и другие документы)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Цветокоррекция104 просмотра
- Подготовка фото для визы167 просмотров
Базы данных
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга