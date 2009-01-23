kalinka225

Биробиджанская социально-гуманитарная академия. В 2006 г. получен диплом о высшем образовании(с отличием). 2004-05 г. Стажировка в Цзямусском Гос. институте (пр. Хэйлунцзян)

Осуществляю переводы: русско-китайский, китайско-русский,русско-английский,англо-русский,китайско-английский,англо-китайский.

Имею опыт работы в устном и письманном переводах с административными органами на уровне мэрий (сопровождение официальных делегаций),с налоговыми и административными органами КНР, с таможенными органами РФ, а также бизнес-переговоров по следующим тематикам: финансы и бизнес, лесопереработка, цветные и полудрагоценные металлы, утилизация вторсырья, тяжелая спецтехника (экскаваторы, подъемники, бульдозеры, буровые установки), кондитерское и экструзионное оборудование, швейное производство и т.д.

Свободно владею персональным компьютером (McOffice,Internet), офисной техникой