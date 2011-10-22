$50
Нужен рерайтер на большой объем работы. Выполняесть поэтапно, по плану. Оплата обговаривается.
Копирайтинг10 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужен рерайтер на большой объем работы. Выполняесть поэтапно, по плану. Оплата обговаривается.
Требуется разместить объявление по доскам. Подробности обговариваются лично.
Здравствуйте. Нужен исполнитель для прогона сайта по каталогам определенной тематики. 100 каталогов. По срокам - 2-3 дня. При успешном сотрудничестве работу предоставлю на несколько месяцев.
Нужна ручная регистрация сайта в каталогах. Всю информацию даю.