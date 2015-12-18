Выполнение проектных работ по проектной документации (стадия П) и рабочей документации (стадия Р):
- БШПД, Wi-Fi, Wi-Max;
- Радиотелефонная связь;
- Цифровые радиорелейные линии связи;
- Системы передачи данных (ЛВС, СПД, СКС);
- Телефонизация;
- Охранная сигнализация (ОС);
- Пожарная сигнализация (ПС);
- Система контроля и управления доступом (СКУД);
- Система охранного телевидения (СОТ);
- Система охраны периметра (СОП);
- Система видеонаблюдения (СВН).
Обследование объектов;
Согласование документации;
Прохождение экспертизы.
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