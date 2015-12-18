kalmykoff

Василий Калмыков kalmykoff

 
31 годРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Выполнение проектных работ по проектной документации (стадия П) и рабочей документации (стадия Р):

- БШПД, Wi-Fi, Wi-Max;

- Радиотелефонная связь;

- Цифровые радиорелейные линии связи;

- Системы передачи данных (ЛВС, СПД, СКС);

- Телефонизация;

- Охранная сигнализация (ОС);

- Пожарная сигнализация (ПС);

- Система контроля и управления доступом (СКУД);

- Система охранного телевидения (СОТ);

- Система охраны периметра (СОП);

- Система видеонаблюдения (СВН).

Обследование объектов;

Согласование документации;

Прохождение экспертизы.