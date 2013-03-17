kalyampro

Александр Баженов kalyampro

 
31 годРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Моушн,веб,принт.

http://pinterest.com/kalyampro/

https://vimeo.com/user12584751Маркетинг, реклама, PR

Дизайнер

Полная занятость, Полный день

Образованиередактировать

2015

УрФУ

ИММТ

Знание языковредактировать

Русский — родной

Опыт работы 1 год 2 месяцаредактировать

Октябрь 2012 — по настоящее время (5 месяцев)

ОТВ, ОАО (Екатеринбург, obltv.ru) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Дизайнер оперативной графики

Подготовка графики к эфиру.

Октябрь 2011 — июнь 2012 (9 месяцев)

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, ustu.ru/) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Дизайнер

Верстка печатной продукции,видеодизайн.

Ключевые навыкиредактировать

1.Знание AE, Ph,Ai,C4D,Pr.

2.Не плохо рисую шейпами.

3.Есть понимание тайминга.

4.Хорошая скорость работы,внимательность.