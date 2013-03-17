Александр Баженов kalyamprokalyampro
http://pinterest.com/kalyampro/
https://vimeo.com/user12584751Маркетинг, реклама, PR
Дизайнер
Полная занятость, Полный день
Образованиередактировать
2015
УрФУ
ИММТ
Знание языковредактировать
Русский — родной
Опыт работы 1 год 2 месяцаредактировать
Октябрь 2012 — по настоящее время (5 месяцев)
ОТВ, ОАО (Екатеринбург, obltv.ru) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер оперативной графики
Подготовка графики к эфиру.
Октябрь 2011 — июнь 2012 (9 месяцев)
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, ustu.ru/) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер
Верстка печатной продукции,видеодизайн.
Ключевые навыкиредактировать
1.Знание AE, Ph,Ai,C4D,Pr.
2.Не плохо рисую шейпами.
3.Есть понимание тайминга.
4.Хорошая скорость работы,внимательность.