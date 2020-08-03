Web Developer

Человек, который любит программировать и решать сложные задачи, и получает от этого удовольствие, человек который всегда учится и развивается как программист, не из-за того что надо, а чисто из-за интереса. Трудолюбивый, ответственный, командный игрок которого волнует будущее компании и продукта.

Последние два года пишу на PHP(laravel,Symfony) и JS(Vue).

Но не привязан к какой либо языку программирования, потому что ЯП это все го лишь инструмент для программиста. Умею работать с терминалом, linux, git, apache, (mysql,postgresql).