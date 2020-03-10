kamalov_ilya

Мы предлагаем комплексные услуги по продвижению Вашего дела в сети Интернет. На данный момент, мы завершили более 300 успешных проектов и получили сотни довольных и постоянных клиентов по всей России. Мы создаем сайты любого масштаба и любой сложности, а также любим интересные индивидуальные проекты. Наша цель - создание и раскрутка вашего сайта, выведение его на первые строчки поисковиков Google и Яндекс.
Мы создаем такие сайты, как:
• Сайт "Визитка" (Landing Page)
• Бизнес сайт
• Интернет-магазин
• Корпоративный
• Индивидуальный
В услуги продвижения входят:
• Контекстная реклама
• Таргетинговая реклама
• SEO
• Продвижение в социальных сетях (SMM-маркетинг)
В услуги обслуживания входят:
• Визуальное оформление (баннеры, иконки и прочее)
• Наполнение контентом (Написание статей и ведение блогов)
• Пакетные предложения (Комплексное решение)
Также в наши услуги входит продвижение социальных сетей (групп, пабликов) и наполнение их контентом. Для более подробной информации обращайтесь по телефону.