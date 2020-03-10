kamalov_ilya

Создание / Продвижение / Обслуживание сайтов

Мы предлагаем комплексные услуги по продвижению Вашего дела в сети Интернет. На данный момент, мы завершили более 300 успешных проектов и получили сотни довольных и постоянных клиентов по всей России. Мы создаем сайты любого масштаба и любой сложности, а также любим интересные индивидуальные проекты. Наша цель - создание и раскрутка вашего сайта, выведение его на первые строчки поисковиков Google и Яндекс.

Мы создаем такие сайты, как:

• Сайт "Визитка" (Landing Page)

• Бизнес сайт

• Интернет-магазин

• Корпоративный

• Индивидуальный

В услуги продвижения входят:

• Контекстная реклама

• Таргетинговая реклама

• SEO

• Продвижение в социальных сетях (SMM-маркетинг)

В услуги обслуживания входят:

• Визуальное оформление (баннеры, иконки и прочее)

• Наполнение контентом (Написание статей и ведение блогов)

• Пакетные предложения (Комплексное решение)

Также в наши услуги входит продвижение социальных сетей (групп, пабликов) и наполнение их контентом. Для более подробной информации обращайтесь по телефону.