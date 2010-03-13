Грамотный копирайтер,рерайтер,постер

Образование - среднее медицинское, с опытом работы 10 лет. Сертификат туроператора международного туризма. Грамотна. Имею опыт работы на Textsale и Advego, а также публикации в интернет-изданиях centralasia.ru и liter.kz. Свободно пишу на темы: медицина, психология, семья и семейные отношения, домашние животные, кино и искусство, туризм, политика. Средний размер статей от 1500 до 3500 знаков.