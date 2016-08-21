Дизайн сайтов
Создаю шапки для сайтов, оформляю группы В Контакте, в Фейсбук, создаю дизайн сайтов. Landing Page и сайты-визитки "под ключ".Прошла обучение у дизайнеров В.Евтина, А.Захаренко, Д.Фимушкина. Работаю в программе Фотошоп и Adobe Muse.
Преимущества работы со мной:
1. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
2. Предоставляю разные методы оплаты.
3. Со мной легко связаться. Предоставляю всю карту своих данных.
4. Для подстраховки у меня есть напарник.
5. Предоставляю отчет по работе в Гугл-документах.
6. Для гарантии своей работы использую:
- сделку без риска
- сделку через гаранта
- перевод с протекцией
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Дизайн сайтов
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