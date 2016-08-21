kamarut

Ирина kamarut

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайн сайтов

Создаю шапки для сайтов, оформляю группы В Контакте, в Фейсбук, создаю дизайн сайтов. Landing Page и сайты-визитки "под ключ".Прошла обучение у дизайнеров В.Евтина, А.Захаренко, Д.Фимушкина. Работаю в программе Фотошоп и Adobe Muse.

Преимущества работы со мной:

1. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

2. Предоставляю разные методы оплаты.

3. Со мной легко связаться. Предоставляю всю карту своих данных.

4. Для подстраховки у меня есть напарник.

5. Предоставляю отчет по работе в Гугл-документах.

6. Для гарантии своей работы использую:

   - сделку без риска

   - сделку через гаранта

 - перевод с протекцией

Дизайн сайтов
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