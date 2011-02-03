kameliya22

Профессионализм - это эффективность, надежность, ответственность.

Учеба и курсы:

2007 г. - компьютерный курс " Тестирование программного обеспечения (ПО)" - Джон Брайс из группы компаний Матрикс - центр обучения и переподготовки по компьютерным специальностям, наиболее крупный и известный в Израиле.

1993-1998 гг. - Гомельский Государственный Университет им. Ф. Скорины, выпускница филологического факультета по специальности "английский и белорусский языки".

Опыт работы:

2007 - до наст. времени - работа в компьютерной компании, занимаюсь тестированием программного обеспечения.

2005 - 2007 - Abstractor в американской фирме, работа с договорами по сдаче-съему недвижимости в США

1994 - 1998 - преподавание английского языка в средней школе (6-11 классы)

1998 - 1999 - преподавание английского языка в техническом университете (ГГТУ им. Сухого)

Компьютеры:

Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook), Internet software.

SQL Server 2000/2005, VB Script,WinRunner, Quality Center.

Опыт работы с виртуальной машиной (WMWare)

Разное:

4 года в сфере IT – разработка сценариев тестирования, ручное функциональное тестирование ПО, разработка пользовательской документации.

• Знание процесса разработки и методологий тестирования ПО;

• Выполнение различных видов тестирования: Sanity testing, Functional testing, Regression testing;

• Разработка тестовой документации: тест-кейсы, сценарии тестирования;

• Создание отчетов о качестве ПО, подробных описаний дефектов.

Отличное знание английского, иврита и русского языков.

Опыт деловой переписки по-английски.

Личные качества: исполнительность, ответственность, хорошая самоорганизация, высокая обучаемость.