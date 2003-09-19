kamikoto19092003

Данил Дзевелюк kamikoto19092003

 
20 летУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Lorem ipsum dolor sit amet. БЭМ, HTML5/CSS3, SASS(SCSS), JS, JQuery.

Вам не нужно смотреть в будущее, чтобы знать, что ваш заказ будет готов в скорое время. Почему? Потому что я здесь!

Плюсы работы со мной:

  • Качество. Ваш заказ будет выполнен в соответствии с вашими требованиями. В течении недели после сдачи заказа, исправляю все ошибки, которые могли быть не замечены при приёме работы.
  • Отношение. Я всегда с пониманием отношусь к людям и всегда доступен для хорошего общения с хорошими людьми.
  • Скидки. Каждый чётный день недели(вторник, четверг, суббота), Вы можете получить скидку на 10%, подбросив монетку любым удобным для вас способом. Выпадет решка и скидка уже у вас в кармане.
Связь:

Личные качества:

  • Выполняю работы в срок.
  • Всегда на связи.
  • Дам консультацию по моей работе.
Чем занимаюсь:

  • Вёрстка сайтов. Валидная, адаптивная. Вёрстка ведётся по методологии БЭМ.
  • Написание приложений под Windows.
Технологии:

  • HTML5 + CSS3/SCSS + JS + JQuery.
  • C# + WPF(MVVM) + EntityFramework-6.
jQuery