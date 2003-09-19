kamikoto19092003

Данил Дзевелюк kamikoto19092003kamikoto19092003
20 летУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Lorem ipsum dolor sit amet. БЭМ, HTML5/CSS3, SASS(SCSS), JS, JQuery.
Вам не нужно смотреть в будущее, чтобы знать, что ваш заказ будет готов в скорое время. Почему? Потому что я здесь!
Плюсы работы со мной:
- Качество. Ваш заказ будет выполнен в соответствии с вашими требованиями. В течении недели после сдачи заказа, исправляю все ошибки, которые могли быть не замечены при приёме работы.
- Отношение. Я всегда с пониманием отношусь к людям и всегда доступен для хорошего общения с хорошими людьми.
- Скидки. Каждый чётный день недели(вторник, четверг, суббота), Вы можете получить скидку на 10%, подбросив монетку любым удобным для вас способом. Выпадет решка и скидка уже у вас в кармане.
- E-mail: [email protected]
- VK: https://vk.com/id175867871
- Telegram: https://t.me/NaClnik
- Выполняю работы в срок.
- Всегда на связи.
- Дам консультацию по моей работе.
- Вёрстка сайтов. Валидная, адаптивная. Вёрстка ведётся по методологии БЭМ.
- Написание приложений под Windows.
- HTML5 + CSS3/SCSS + JS + JQuery.
- C# + WPF(MVVM) + EntityFramework-6.