Камиль Каяалли (Камиль Эсанов) — дизайнер специализирующийся
на создании следующих направлений;
веб-дизайн,
полиграфия,
фирменный стиль,
иллюстрации.
РЕЗЮМЕ
Арт-директор, дизайнер
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, полный день, сменный график
Опыт работы 11 лет 11 месяцев
Январь 2018 — по настоящее время 1 год
Esquire kazakhstan
Алматы
Арт-директор, дизайнер
Верстка и дизайн журнала, дизайн сайта, проведение фото сессии и прочие работы связанные с Esquire.
Январь 2015 — март 20153 месяца
Графический дизайнер
Разработка макетов креативных концепций в сфере полиграфии, веб дизайна и т п
Январь 2013 — декабрь 20142 года
Рекламное агентство L-COM
Ташкент
Арт-директор
Работал арт-директором/дизайнером, в сфере графического дизайна, упаковки,веб-дизайна, рекламы, айдентики и полиграфии.
Май 2011 — январь 20131 год 9 месяцев
G-force (JWT Group)
Ташкент
Графический дизайнер
Работа с бредом Nestle Milk
Май 2010 — ноябрь 20111 год 7 месяцев
DASM (JWT Group).
Ташкент
Графический дизайнер
Работа с брендами МТС, CSB Bank.
Январь 2010 — февраль 20111 год 2 месяца
Дизайн-студия GoodGroup
Ташкент
Арт-директор
Работал арт-директором/дизайнером, в сфере графического дизайна, веб-дизайна, рекламы, айдентики и полиграфии.
Февраль 2010 — май 20104 месяца
McCann
Ташкент
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Дизайнер, Арт-директор
Работа с брендом Nestle
Декабрь 2009 — май 20106 месяцев
Recomel beverages
Ташкент
Арт-директор
Разработка упаковки, этикетки, работка пос. материалов для производителя напитков. (Dinay)
Декабрь 2007 — ноябрь 20092 года
Желтофиоль дизайн (jeltofiol.com)
Москва, jeltofiol.com
Графический дизайнер. по совместительству арт-директор
Разработка макетов креативных концепций в сфере полиграфии, веб дизайна и т п
Участие так же в разработках концепций для веб проектов, полная работа над проектом Dexia Bank, разработка полного фирменного пакета (Брендбук)
Декабрь 2006 — декабрь 20071 год 1 месяц
Брендвей (Brand-way)
Москва, brandway.com
Графический дизайнер
Разработка макетов для журналов, разработка креативных концепций в сфере полиграфии, и т п
Начал самостоятельно вести работу с заказчиком, от начало до окончания проекта.
Май 2004 — ноябрь 20062 года 7 месяцев
Март-Медиа Лефортово
Москва
Графический дизайнер
Разработка макетов для журналов, разработка креативных концепций в сфере полиграфии, и т п
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