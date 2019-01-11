УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Камиль Каяалли (Камиль Эсанов) — дизайнер специализирующийся

на создании следующих направлений;

веб-дизайн,

полиграфия,

фирменный стиль,

иллюстрации.

РЕЗЮМЕ

Арт-директор, дизайнер

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, полный день, сменный график

Опыт работы 11 лет 11 месяцев

Январь 2018 — по настоящее время 1 год

Esquire kazakhstan

Алматы

Арт-директор, дизайнер

Верстка и дизайн журнала, дизайн сайта, проведение фото сессии и прочие работы связанные с Esquire.

Январь 2015 — март 20153 месяца

Графический дизайнер

Разработка макетов креативных концепций в сфере полиграфии, веб дизайна и т п

Январь 2013 — декабрь 20142 года

Рекламное агентство L-COM

Ташкент

Арт-директор

Работал арт-директором/дизайнером, в сфере графического дизайна, упаковки,веб-дизайна, рекламы, айдентики и полиграфии.

Май 2011 — январь 20131 год 9 месяцев

G-force (JWT Group)

Ташкент

Графический дизайнер

Работа с бредом Nestle Milk

Май 2010 — ноябрь 20111 год 7 месяцев

DASM (JWT Group).

Ташкент

Графический дизайнер

Работа с брендами МТС, CSB Bank.

Январь 2010 — февраль 20111 год 2 месяца

Дизайн-студия GoodGroup

Ташкент

Арт-директор

Работал арт-директором/дизайнером, в сфере графического дизайна, веб-дизайна, рекламы, айдентики и полиграфии.

Февраль 2010 — май 20104 месяца

McCann

Ташкент

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Дизайнер, Арт-директор

Работа с брендом Nestle

Декабрь 2009 — май 20106 месяцев

Recomel beverages

Ташкент

Арт-директор

Разработка упаковки, этикетки, работка пос. материалов для производителя напитков. (Dinay)

Декабрь 2007 — ноябрь 20092 года

Желтофиоль дизайн (jeltofiol.com)

Москва, jeltofiol.com

Графический дизайнер. по совместительству арт-директор

Разработка макетов креативных концепций в сфере полиграфии, веб дизайна и т п

Участие так же в разработках концепций для веб проектов, полная работа над проектом Dexia Bank, разработка полного фирменного пакета (Брендбук)

Декабрь 2006 — декабрь 20071 год 1 месяц

Брендвей (Brand-way)

Москва, brandway.com

Графический дизайнер

Разработка макетов для журналов, разработка креативных концепций в сфере полиграфии, и т п

Начал самостоятельно вести работу с заказчиком, от начало до окончания проекта.

Май 2004 — ноябрь 20062 года 7 месяцев

Март-Медиа Лефортово

Москва

Графический дизайнер

Разработка макетов для журналов, разработка креативных концепций в сфере полиграфии, и т п