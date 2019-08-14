kamilracketa

Оформление юридических документов

Одна работа включает в себя одну качественную юридическую услугу по консультированию,и составление юридически значимых документов.Юридическая консультация — это ответ юриста на вопрос и совокупность всех его комментариев в рамках одного вопроса .Гарантия 100 процентов.Нужно для заказа:Для оформления одной работы на одну юридическую консультацию, нам необходимо получить копию документа или его подробное описания или описание проблемы по которой возник спор. Вам необходимо задать один интересующий вас вопрос по одной проблеме (спору).