kaminssskii

UX/UI Designer

Область моих профессиональных интересов: разработка дизайна интерфейсов для мобильных приложений и веб-, дизайн презентаций, баннеров и логотипов. Я увлечен своим делом и хочу развивать себя и свои навыки бок о бок с профессионалами, и это меня мотивирует с головой погружаться в процесс работы и изучению нового!

SKILLS:

- UX Research;

- Дизайн пользовательского интерфейса;

- Wireframes;

- Prototype;

- Responsive design;

- iOS/Android guidelines;

- Дизайн-системы и UI-киты.