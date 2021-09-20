kaminssskii

Сергей Каминский kaminssskiikaminssskii
23 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX/UI Designer
Область моих профессиональных интересов: разработка дизайна интерфейсов для мобильных приложений и веб-, дизайн презентаций, баннеров и логотипов. Я увлечен своим делом и хочу развивать себя и свои навыки бок о бок с профессионалами, и это меня мотивирует с головой погружаться в процесс работы и изучению нового!
SKILLS:
- UX Research;
- Дизайн пользовательского интерфейса;
- Wireframes;
- Prototype;
- Responsive design;
- iOS/Android guidelines;
- Дизайн-системы и UI-киты.
Действие аккаунта приостановлено!