Помогаю малому и среднему бизнесу зарабатывать в интернете.

Настраиваю и оптимизирую рекламу в: Google Ads, Яндекс.Директ.

Для анализа использую: Google Analytics, Google Search Console, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, call-tracking сервисы.

Провожу аудиты рекламных кампаний.

Опыт: 1 год.

Оплата: 100% предоплата на предпринимательский счет.

*Люблю свою работу, внимательна к деталям.

Работаю от анализа сайта и сбора семантики до профессионального ведения.

Тщательно анализирую нишу, чтобы предоставить наиболее оптимальную стратегию по продвижению бизнеса.

Беру в работу проекты любых тематик, кроме инфобизнеса, а также серых и черных ниш.

прозрачное сотрудничество «в белую»;

вовлеченность и дотошное погружение в тематику бизнеса;

внимательное и аккуратное обращение с финансами, направленное на важные для бизнеса конверсии («нажал на кнопку», «пролистал страницу больше, чем на 50%», «пробыл на сайте более 1 минуты» к ним не относятся. Мы, скорее всего, будем их отслеживать и использовать, но не в отчетах о результативности кампаний);

не шаблонные объявления;

живую и человечную коммуникацию;

адекватные и понятные отчеты.

Настройка рекламных кампаний – от 200$ в гривне по курсу НБУ (единоразовый платеж).

Сопровождение кампаний в течение 1 месяца – от 150$.

Аудит рекламного аккаунта (+целей в Google Analytics/Яндекс.Метрике и проблемных точек сайта) – 75$.

Сроки:

От 1 недели на подготовку материала.

2 рабочих дня на заливку материала в аккаунт после утверждения.

Разовая настройка предполагает:

анализ сайта;

стратегию продвижения;

список целевых ключевиков;

минус-слова;

объявления;

настройка рекламных кампаний;

настройку целей для отслеживания результатов.

ежедневный мониторинг;

отслеживание результатов;

оптимизация кампаний:

- снижение цены за клик;

- оптимизация расхода;

- увеличение CTR;

- увеличение количество конверсий;

- снижение цены за конверсию;

- отключение неэффективных слов, объявлений, площадок;

- расширение семантики;

- тестирование объявлений;