Настраиваю и оптимизирую рекламу в: Google Ads, Яндекс.Директ.
Для анализа использую: Google Analytics, Google Search Console, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, call-tracking сервисы.
Провожу аудиты рекламных кампаний.
Опыт: 1 год.
Оплата: 100% предоплата на предпринимательский счет.
*Люблю свою работу, внимательна к деталям.
- Работаю от анализа сайта и сбора семантики до профессионального ведения.
- Тщательно анализирую нишу, чтобы предоставить наиболее оптимальную стратегию по продвижению бизнеса.
- Беру в работу проекты любых тематик, кроме инфобизнеса, а также серых и черных ниш.
- прозрачное сотрудничество «в белую»;
- вовлеченность и дотошное погружение в тематику бизнеса;
- внимательное и аккуратное обращение с финансами, направленное на важные для бизнеса конверсии («нажал на кнопку», «пролистал страницу больше, чем на 50%», «пробыл на сайте более 1 минуты» к ним не относятся. Мы, скорее всего, будем их отслеживать и использовать, но не в отчетах о результативности кампаний);
- не шаблонные объявления;
- живую и человечную коммуникацию;
- адекватные и понятные отчеты.
Настройка рекламных кампаний – от 200$ в гривне по курсу НБУ (единоразовый платеж).
Сопровождение кампаний в течение 1 месяца – от 150$.
Аудит рекламного аккаунта (+целей в Google Analytics/Яндекс.Метрике и проблемных точек сайта) – 75$.
Сроки:
От 1 недели на подготовку материала.
2 рабочих дня на заливку материала в аккаунт после утверждения.
Разовая настройка предполагает:
- анализ сайта;
- стратегию продвижения;
- список целевых ключевиков;
- минус-слова;
- объявления;
- настройка рекламных кампаний;
- настройку целей для отслеживания результатов.
- ежедневный мониторинг;
- отслеживание результатов;
- оптимизация кампаний:
- оптимизация расхода;
- увеличение CTR;
- увеличение количество конверсий;
- снижение цены за конверсию;
- отключение неэффективных слов, объявлений, площадок;
- расширение семантики;
- тестирование объявлений;
- предложения по использованию дополнительных типов кампаний.
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